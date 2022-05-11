Bursa’daki AVM’de tavan çöktü

Bursa’da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazanın tavanı çöktü.

Görsel: AA

Osmangazi ilçesindeki AVM’de, olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İçerideki kişileri tahliye ederek AVM’yi girişlere kapatan ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

AA’ya konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, AVM’nin ikinci katındaki mağazanın asma katının çöktüğünü söyledi.

Bölgede gerekli çalışmaların devam ettiğini belirten Canbolat, şunları dedi: “İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil.”