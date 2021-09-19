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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da şüpheli ölüm: Sekiz aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sekiz aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre Huzur Mahallesi 9. Sokak’ta ikamet eden Medine Korkmaz’ın (23) hareketsiz olduğunu gören yakınları, durumu ekiplere bildirdi.


Bunun üzerine söz konusu adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, kadının ve karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Epilepsi ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Korkmaz’ın cansız bedeni, İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Genç kadınla bebeğinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

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