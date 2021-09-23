Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı sekize yükseldi: Dokuz ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

İktidarın varlığını sürdürmek için toplumu kutuplaştırmaya ihtiyaç duyduğu ve bunun için de en etkili aparat olarak HDP’yi kullandığı bir ortamda Kürt sorunun çözümünden bahsetmek bu konuda saatlerce konuşmak, çözümün nasıl olacağına ve muhatabın kimler olması gerektiğine dönük tartışmalar yapmak biraz garip kaçmıyor mu gerçekten?