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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı sekize yükseldi: Dokuz ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa’da, geçen yıl aralık ayında, sahte içkiden zehirlenmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı sekize yükseldi. Dokuz aydır yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Demir Yağız (50) yaşam mücadelesini kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Geçen yıl aralık ayında içki içtikten sonra fenalaşan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mehmet Süpürgeci, Kenan Çetinkaya, Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız hayatını kaybetmişti.


Durumu ağır olan Fatih Demir Yağız ise yoğun bakıma alınmıştı. Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Yağız dün yaşamını yitirdi.

Geçimini erkek kuaförlüğü yaparak kazanan evli ve iki çocuk babası Yağız, aynı gün, Merkez Osmangazi ilçesi Armutköy’de, ikindide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sahte içki satan ve haklarında ‘olası kasıtla ölüme sebebiyet vermek’ suçlarından dava açılan altı sanığın yargılanmaları, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

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