Bursa’da orman yangını: ‘Müdahaleye sabaha kadar devam edeceğiz’

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Osmangazi ilçesindeki yangın devam ediyor.

Fotoğraflar: AA

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevleri gören yurttaşlar yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahaleye başladı.

Dağyenice Mahallesi’ndeki yangını kontrol altına alan ekipler, Karaislah Mahallesi yakınında örtülük alanda başlayarak ormana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

‘Müdahaleye sabaha kadar devam edeceğiz’

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Karaislah Mahallesi’ndeki yangın bölgesini inceledi.

Daha sonra gazetecilere konuşan Canbolat, şunları dedi:

“Bahçeden çıkan çalı, çırpı ve odunları yakma suretiyle başlayan bir yangın, üç ayrı noktada şu an Karaislah Mahallesi’nde devam etmekte. Şu an itibarıyla kısmi zamanlı olarak rüzgar da oluyor. Şiddetli rüzgara da dönüşüyor ve yanma devam ediyor. Şu anki taktiksel olarak çalışmamız bu yangının çevresini kuşatarak abluka altına almak ve sonra soğutma çalışmalarına geçmek. Yangının çevresini çevirmekle meşgulüz. İnşallah rüzgar diner ve ekiplerimiz tamamlandığı zaman da çevresini çevirip bu müdahale çalışmalarına sabaha kadar devam edeceğiz.”

Vali Canbolat, Dağyenice Mahallesi’ndeki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Karaislah Mahallesi’ndeki yangının da 50-60 hektar civarında bir alanı etkilediğini sözlerine ekledi.