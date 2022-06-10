Bursa’da iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı.
Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi’ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.
Adrese giden polis ekipleri, Yıldız Y.’nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının iple boğulduğu tespit edildi.
Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı.
Annesini öldürdüğünü itiraf eden adam polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.