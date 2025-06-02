Bursa'da deniz çayırlarına kireç dökülmüştü: Bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde deniz çayırlarına kireç döktüğü öne sürülen kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Sosyal medyada Karacaali açıklarında bir balıkçı teknesinden denize kireç döküldüğüne dair görüntüler yayınlanmıştı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı da deniz çayırlarının üzerine kireç döküldüğü iddia edilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki göstermişti.
Görüntüleri inceleyen Sahil Güvenlik Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, videodaki kişinin 50 yaşındaki Y.G. olduğunu belirledi.
Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Y.G. hakkında ‘çevreyi kasten kirletme’ suçundan da adli işlem başlatıldı.