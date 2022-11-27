Bursa’da babası ve kardeşini bıçaklayan zanlı, araya giren komşusunu öldürdü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, aile arasında çıkan kavgada bir kişi, babasıyla kız kardeşini bıçakla yaraladı, araya giren komşusunu öldürdü.

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AA’nın haberine göre ilçeye bağlı kırsal Eskikızılelma Mahallesi’nde, Yasin D. (22), babası Hasan D. (48) ve kız kardeşi Yasemin D. (19) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine komşuları Osman Kılınç (28) eve gelerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Babası ve kız kardeşini çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan Yasin D, araya giren Osman Kılınç’ı öldürdü.

Sesleri duyan komşuların ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüpheli Yasin D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Osman Kılınç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kılınç’ın cesedi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken ağır yaralı babayla kızı, Bursa’daki hastanelere sevk edildi.

Şüphelinin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.