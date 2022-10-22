Burhanettin Duran: Muhalefetin en ciddi hatası, seçim takviminin başlamasını beklemesi

Muhalefetin ortak aday açıklamak için seçim takviminin başlamasını beklemesi bence en ciddi hatası. Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğu ve seçim tarihinin de en geç 18 Haziran 2023 olacağı ortada iken ortak aday belirlenmesini 6’lı masa bileşenleri arasındaki bıktırıcı bir arayışa çevirmek muhalefetin aleyhine oldu. İçinden çıkamadıkları bir sarmal gibi. 6’lı masadaki bu gecikme “geçiş süreci çalışmaları” ve “adayın yıpratılmaması” gerekçeleriyle açıklanıyor. Bence bu yaklaşım parlamenter sistem döneminden kalma kabullerle malul. Karşılarında 20 yıllık seçim kazanma tecrübesiyle ve hızlıca yeni siyasi hamleler yapabilme kapasitesiyle Erdoğan var. Gözden kaçan husus şu: Başkanlık sistemlerinde başkan adayının birkaç aylık bir kampanya dönemiyle seçimi alması çok zor. Kampanya bir maraton olarak görülmeli ve olası ortak aday, kamuoyunda mevcut 6 genel başkandan daha fazla öne çıkacak bir profile kavuşmalı. Halbuki 6’lı masada oturan genel başkanlar mevcut sistem, parlamenter sistemmişçesine pazarlık ediyorlar.

Burhanettin Duran’ın yazısı