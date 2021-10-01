Burhanettin Duran: Lider diplomasisinin çarpıcı örneği

Erdoğan ve Putin’in ikili görüşmeleri lider diplomasisinin çarpıcı bir örneği olarak diplomasi tarihindeki yerini alacaktır. Bu sayede 2015 uçak düşürülmesinde bu yana Ankara ve Moskova arasındaki ilişkiler çok yönlü bir dönüşüme uğradı. İkili ilişki giderek çok katmanlı ve Türkiye’nin daha aktif rol aldığı yapıya dönüştü. Suriye’den Libya ve Dağlık Karabağ’a rekabet alanlarının farklı bir matematiği var. Mücadele ve iş birliğinin aynı anda gerçekleştiği ilginç bir sentez bu. Krizlerin yönetilmesi de iş birliğindeki yeni sıçramalar da iki liderin sık sık yaptığı zirvelerle sağlanıyor. Türk-Rus ilişkilerine “klasik denge” paradigması ile değil “büyük güç rekabeti dünyasına öncü cevap” perspektifi ile bakılmalı.

Burhanettin Duran’ın yazısı