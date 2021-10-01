Burhanettin Duran: Lider diplomasisinin çarpıcı örneği

Erdoğan ve Putin’in ikili görüşmeleri lider diplomasisinin çarpıcı bir örneği olarak diplomasi tarihindeki yerini alacaktır. Bu sayede 2015 uçak düşürülmesinde bu yana Ankara ve Moskova arasındaki ilişkiler çok yönlü bir dönüşüme uğradı. İkili ilişki giderek çok katmanlı ve Türkiye’nin daha aktif rol aldığı yapıya dönüştü. Suriye’den Libya ve Dağlık Karabağ’a rekabet alanlarının farklı bir matematiği var. Mücadele ve iş birliğinin aynı anda gerçekleştiği ilginç bir sentez bu. Krizlerin yönetilmesi de iş birliğindeki yeni sıçramalar da iki liderin sık sık yaptığı zirvelerle sağlanıyor. Türk-Rus ilişkilerine “klasik denge” paradigması ile değil “büyük güç rekabeti dünyasına öncü cevap” perspektifi ile bakılmalı.
SON HABERLER
Covid-19’un ilacı bulundu mu?
Merck ilaç firması, Covid-19 tedavisi için geliştirdiği ‘molnupiravir’ adlı ilacın laboratuvar deneylerinde varyantlara karşı etkinlik gösterdiğini belirtti.
Britanya’da benzin krizi: Ronaldo bile Bentley’sinin deposunu ‘fulleyemedi’
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun şoförü, ünlü yıldızın 220 bin sterlinlik (2,6 milyon lira) Bentley’sine benzin almak için yedi saat boyunca kuyrukta beklerken görüldü.
İBB’nin taksi teklifine dokuzuncu kez ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dokuzucu kez reddedildi.
Sarkozy’ye bir yıl daha hapis cezası
Eski Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (66), 2012’deki seçim kampanyasıyla ilgili mali kuralları ihlal etmekle yargılandığı davada suçlu bulundu. Sarkozy bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
BioNTech’in kurucusu Türeci: Covid-19 birkaç yıl daha aramızda olacak
Almanya’da Covid-19’a karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, salgından korkarak yaşanmaması gerektiğini, corona virüsün birkaç yıl daha süreceğini söyledi.