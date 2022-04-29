Burhan Şeşen: Bir sektör göz göre acımasızca yok edilmeye çalışılıyor

Cumhurbaşkanı da Sağlık bakanı da kendilerince mutlu haberler veriyorlar ama bizleri iki seneyi aşkın süredir düşünen yok. Sn. Cumhurbaşkanı, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası “Maskeleri çıkaralım değil mi?” diye sözü Sağlık Bakanı’na bırakırken bizler binbir umutla beklediğimiz müzik yasağının kalkmasıyla ilgili en ufak bir cümleye yine rastlamadık. Bıçak kemiğe dayandı lafı durumumuzu artık anlatmıyor. Bıçak, ciğerimizi, kalbimizi parçalamak üzere.

Uzun zamandır düşünüyorum devlet -hükümet mi demeliydim- sanatçısıyla niye böylesine ‘kavgalı’yı geçtim ‘kanlı bıçaklı’ olur. Resmen bir sektör göz göre göre acımasızca yok edilmeye çalışılıyor. Aslında biraz empati kurabilme yetenekleri olsa müziğin sadece eğlence ve danstan ibaret olmadığını, Anadolu insanının yüzlerce yıldır acısını, sevincini, kederini, hüznünü bu yolla anlattığını hatırlasalar belki bu gün bunları yazıyor olmayacaktım.

Burhan Şeşen’in yazısı