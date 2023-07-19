Burdur’da kaybolan genç sulama kanalında ölü bulundu

Burdur’un Gölhisar ilçesinde kayıp olarak aranan 28 yaşındaki genç, sulama kanalında ölü bulundu.

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AA’nın haberine göre Ulucami Mahallesi’nde oturan Fatih Kara, 17 Temmuz’da evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, Merkez Cami Mahallesi Aşağı Köy mevkisindeki sulama kanalının kenarında Kara’nın cep telefonunu buldu.

Sulama kanalında arama çalışması yapan Gölhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, Kara’nın cansız bedenine ulaştı.

Savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi için Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.