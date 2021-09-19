Burdur Gölü, flamingolarla renklendi

Filiz Akın’ın bir kez daha gündem gelmesinin nedeni, Bircan Usallı Silan ile yaptığı nehir söyleşinin yer aldığı yeni kitabı ‘Hayatın Provası Yok.’ İnkılap Kitabevi’nden çıkan kitap sanatçıyı daha yakından tanımak isteyenler kadar, yaşadığı hayattan damıtarak aktardığı tavsiyeler ve görüşleri merak edenlerin de bir solukta okuyacağı türden.