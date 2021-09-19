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Yaramazlara biraz batar!

Burdur Gölü, flamingolarla renklendi

Birçok kuş türünün doğal yaşam alanı Burdur Gölü, flamingolarla renklendi.

Fotoğraf: DHA

Son yıllarda kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü, aynı zamanda birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.


Göl, su hacminin büyük bölümünü kaybetmesine rağmen karabatak, angut, gri balıkçıl, ak balıkçıl, sakarmeke, elmabaş gibi kuş türlerinin yaşam alanı.

Flamingolar, Göller Bölgesi’nde asıl durakları Akgöl (Çorak Göl) ve Yarışlı Gölü’ndeki kuraklık nedeniyle tuzluluk oranı artan Burdur Gölü’ne akın etti. Şeker Plajı sahilindeki yüzlerce flamingo, fotoğraf tutkunlarına görsel malzeme sundu.

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