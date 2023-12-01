Burcu Aydın Özüdoğru: Seçim sonrası ekonomik büyüme

Yılın 3. çeyreğinde, yani Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, ekonomik aktivite önemli ölçüde yavaşladı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış milli gelir yılın 3. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 ile düşük bir oranda arttı. Karşılaştırmak gerekirse, ekonomik büyüme bir önceki çeyrekte yüzde 3,3 oranında artmıştı.

Öte yandan, yıllık büyümeye bakacak olursak, 3. çeyrekte büyüme, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 oranında arttı. Ancak yıllık büyümenin yüksek gelmesinin, geçen sene 3. çeyrekte ekonomik aktivitenin oldukça zayıf olmasından kaynaklı olduğunu unutmayalım.

Çeyreklik büyümenin kompozisyonuna bakacak olursak, tüketimin büyümeyi 1,1 puan aşağı çektiğini görüyoruz. Ancak tüketim tarafındaki bu trendin esas olarak yüksek enflasyon ve seçimlerin getirmiş olduğu belirsizlikler kaynaklı olarak yılın 2. çeyreğinde tüketimin öne çekilmiş olmasından kaynaklandığını unutmayalım.

Yatırımlar ve net ihracatın ise çeyreklik büyümeye katkıları pozitif oldu. Yatırımlar tarafında parasal sıkılaşmanın etkisinin henüz hissedilmediğini, ihracat tarafında ise kurdaki değer kaybının firmalara pozitif etkisini görmüş olduk.

Burcu Aydın Özüdoğru’nun yazısı