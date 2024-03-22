Burcu Aydın Özüdoğru: Merkez Bankası ilk defa piyasanın önüne geçti

Merkez Bankası, yine biz dahil birçok ekonomistin önermiş olduğu üzere, ihtiyaç duyulması halinde ek sıkılaşmanın gelebileceğini metne yazarak, beklentileri yönetmek adına çok önemli bir açıklama yaptı.

Böylece, TCMB son aylarda hızlanan portföy çıkışlarını tersine döndürmek, kur üzerindeki baskıyı azaltmak ve rezervlerini yeniden inşa etmek için çok önemli bir fırsat yarattı.

Ama daha da önemlisi, faiz artışına yerel seçimler öncesinde karar vererek, enflasyonla mücadele konusunda “siyasi desteği” arkasına aldığına dair piyasalara çok önemli bir mesaj verdi. Bu karar piyasadaki “güven ortamının” yeniden inşası için de çok kritik bir adımdı.

Şimdi sırada, Merkez Bankasından gelen bu önemli kararın hükümet tarafından yürütülen ekonomi politikaları ve yapısal politikalarla desteklenmesi geliyor.

Burcu Aydın Özüdoğru’nun yazısı