Burcu Aydın Özüdoğru: Faizde zirveyi gördük mü?

Maalesef hala rahat nefes alacak konumda değiliz. 2024 yılı ortasına kadar gerek hane halkları gerekse firmalar tarafından yakından takip edilen tüketici fiyatlarının yıllık bazda artmaya devam etmesi bekleniyor. Merkez Bankası, yılın son Enflasyon Raporunda paylaşmış olduğu üzere tüketici fiyatlarının Mayıs 2024’te %65-80 bandında artacağını tahmin ediyor. Yılın ortasında %70 civarına yükselmesi beklenen enflasyonun yıl sonunda %40’ın altına düşmesi o kadar da kolay olmayacak. Biz buna enflasyonda atalet, fiyatlarda yapışkanlık diyoruz.

Fiyatlardaki atalet politika faiz oranı artışında henüz sona gelmediğimizi gösteriyor. Ayrıca Merkez Bankasının piyasaları repo faiz oranından daha düşük faiz oranlı swap’larla fonlaması ve TL mevduatların istenilen düzeyde olmaması da bu tahmini destekliyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı bünyesinde yaptığımız 19 Aralık 2023 tarihli Para Politikası Değerlendirme Notumuzda faiz oranının %45’e çıkartılması gerektiğini savunmuştuk. Piyasa katılımcıları da önümüzdeki 3 ay içinde Merkez Bankasının ek 2,5 puanlık sıkılaşmaya gitmesini bekliyor.

Faiz artışının yan ısıra enflasyonu aşağı çekmek için PPK kararını destekleyecek ek adımların da atılması gerekiyor.

Burcu Aydın Özüdoğru’nun yazısı