Burcu Aydın Özüdoğru: 2023 yılı ekonomi karnesi

2023 yılının en sıcak konusu hanehalkının satın alma gücünü hızla eriten enflasyondu. Enflasyonu kontrol altına almak için Merkez Bankası’nın yeni yönetimi faizleri artırma kararı aldı. Ancak faiz artışının ekonomik büyümeyi aşağı çekmemesi adına faiz artışının tek seferde yapılması yerine kademeli bir artış politikası tercih edildi. Kurumsal çerçeveye olan güvenin düşük olması kaynaklı yaz aylarında yaşanan yüksek kur şokları ve fiyatlama davranışlarındaki ataletin etkisiyle 2023 yılında tüketici enflasyonunda geri çekilmeyi yaşayamadık. Zira 2022 yılsonunda %64 olan tüketici fiyatları bu yıl Kasım ayında %62 oldu; Aralık ayında da muhtemelen 2022 yıl sonuna benzer bir oranda gerçekleşecektir.

Tabii bu dönemde faiz oranlarında çok ciddi bir yükselişle karşılaştık. Mayıs ayında %8,5 olan politika faiz oranı Aralık ayında %42,5’e yükseldi. Politika faiz oranındaki artış ve piyasa müdahalelerinin azaltılmasıyla, mevduat ve kredi faiz oranları da sert bir şekilde yükseldi. 2022 yıl sonunda %24 olan TL mevduat faiz oranı 2023 yıl sonunda %52’ye yükseldi. Bu dönemde ticari kredilerde faiz oranı %52’ye, ihtiyaç kredisinde ise %62’ye yükseldi. Bu da politika faizinde kademeli sıkılaşmanın fiyat ve faiz maliyetinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Burcu Aydın Özüdoğru’nun yazısı