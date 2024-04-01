Burası Üsküdar: CHP 8 puan farkla kazandı

CHP, AKP’nin İstanbul’daki kalelerinden Üsküdar’ı aldı.
Üsküdar, 1994’ten beri Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP’nin idaresinde.
İlçede sandıkların neredeyse tamamı açıldı. Durum şöyle:
CHP: 49,96
AKP: 42,45
İYİ Parti: 0,73
YRP: 2,08
Yaramazlara biraz batar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağış ve fırtına beklenen 20 il için sarı kodlu uyarı verdi.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı. Günel haberi X’ten şöyle duyurdu: “İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!” Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, avukat Kazım Yiğit […]
Marmara Denizi’nde artçı depremler sürüyor. 07:19’da bir deprem daha oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için gece boyunca açık olacak alanları duyurdu.
İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından kentten ayrılanlar oldu. Bu nedenle şehrin çıkış noktalarında yoğunluk oluştu.