Burak Yılmaz Hollanda kariyerine frikik golüyle başladı

Hollanda Birinci Futbol Ligi’nde oynanan maçta son şampiyon Ajax, deplasmanda Türk milli futbolcu Burak Yılmaz’ın formasını giydiği Fortuna Sittard’ı 3-2 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 48’nci dakikada Kenneth Taylor, 51’inci dakikada Devyne Rensch ve 62’nci dakikada Brian Brobbey attı.
Karşılaşmanın 6’ncı dakikasında Paul Gladon ile öne geçen ev sahibi ekibin ikinci golünü 87’nci dakikada frikikten Burak Yılmaz kaydetti.
Fortuna Sittard’da ilk 11’de oyuna başlayan Doğan Erdoğan, 66’ncı dakikada yerini Inigo Cordoba’ya bırakırken, Burak Yılmaz ise aynı dakikada Tijanni Noslin’in yerine oyuna girdi.