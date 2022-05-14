BÜMED seçimini ‘Boğaziçi’ne Sahip Çık’ grubu kazandı

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), 17 yıl sonra ilk defa birden fazla listenin aday olduğu genel kurul düzenledi. Seçimi ‘Boğaziçi’ne Sahip Çık’ grubu kazandı.

Kurulda yönetim için iki grup yarıştı. Biri mevcut BÜMED yönetim kurulu başkan yardımcısının şekillendirdiği belirtilen ve yarısının BÜMED mevcut Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’ndan oluştuğu Boğaziçine Sahip Çık ekibi, diğeriyse mevcut yönetime alternatif olan BÜMEDeğer grubu.

BÜMEDeğer ekibi temsilcisi ve BÜMED başkan adayı, psikolojik danışman Soley Sezgin Akten. BoğaziçineSahip Çık ekibi temsilcisi mevcut yönetim kurulu başkanı Önder Şahin’in yardımcısı Hülya Cesur.

İlk sandıkta Bümedeğer’e 30, Busahipçık’a 80, ikinci sandıkta Bümedeğer’e 23, Busahipçık’a 45 oy çıktı. Üçüncü sandıkta Bümedeğer 16, Busahipçık 86; dördüncü sandıkta ise Bümedeğer 15, Busahipçık 130 oy aldı.

Bümedeğer topamda 84, Busahipçık 431 oy aldı.