Bulgaristan, 2025’te para biriminde avroya geçmek üzere hazırlık çalışmalarını sürdürürken Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva bu tarihi ‘gerçekçi’ bulduğunu söyledi.

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Bulgar basınına konuşan Georgieva “Tarih konusunda kesin bir şey söyleyemem, bence önemli olan 2025 yılında Bulgaristan’ın Avro Bölgesi’nde yer alması ve bu gerçekçi bir hedef” dedi.

Ülke için avroya geçişinin ‘esaslı ve stratejik bir öncelik olduğunu’ bildiğini belirten Georgieva “Bu yolla Bulgaristan ekonomisinin rekabet gücünü artırabilir, ticaret ve finans alanındaki işlem maliyetlerini azaltabilir, ekonominin bazı sektörleri için Bulgaristan’ın cazibesini arttırabilir ve ülkeye yatırım akışını daha cazip hale getirebiliriz” dedi.

Bulgaristan Parlamentosu şubatta kabul ettiği Merkez Bankası Kanunu’nda, ülkenin para biriminde levadan avroya geçiş sürecinde yapılacak çalışmaları belirlemişti.

Bulgaristan’ın avroya geçişinin daha önce 1 Ocak 2024’te olacağı açıklanmış ancak bu hedef tutturulamamıştı.