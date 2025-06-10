Bulgaristan adalet bakanı: Beş huzurevinde 205 yaşlıya eziyet edildi

Bulgaristan Adalet Bakanı Georgi Georgiev huzurevlerinin ‘korku evine’ dönüştüğünü belirtip beş huzurevinde 205 yaşlıya eziyet edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Eski Zağara ve Varna şehirlerinde yasadışı hizmet veren beş huzurevine operasyon düzenlendi.

Beş huzurevinde 205 yaşlıya eziyet edildiği ortaya çıktı. İşkence yapılan yaşlılara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğraflarda, bakımsızlıktan zayıflamış yaşlıların ayaklarından bağlandığı, yatakların altında yatırıldığı görülüyor. Georgiev, huzurevlerinin ‘korku evlerine’ dönüştüğünü söyledi:

“Buradaki insanlar uyuşturulup yataklarına bağlanmış, eziyet çekmiş ve işkence görmüşler.Böyle bir dehşet şimdiye kadar kimse görmemiştir. Müfettişlerin bazıları durumu gördükten sonra ağlayarak dışarı çıktılar.“

Georgiev, huzurevlerindeki yaşlıların esir gibi tutulduğunu ve acımasız muamele gördüklerini belirtti:

“Kapılar kilitliydi, pencerelerin iç kolu sökülmüştü, hijyen koşulları iğrençti, yatak çarşafları yoktu. Telefonları alınmıştı, insanların dış dünyayla bağlantıları yoktu, kimlik kartları yoktu. Sürekli sağlık bakım yoktu. Doktor sadece biri öldüğünde geliyordu. Kalifiye olmayan kişiler o yaşlılara belirsiz ilaçlar enjekte ediyordu.”

Bakan huzurevlerinin kapatılacağını ve denetimlerin süreceğini söyledi.