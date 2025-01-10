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Yaramazlara biraz batar!

Kızılay’ın işlettiği huzurevinde kalmak için yapılacak ‘bağış’: 12,7 milyon lira

Kızılay’ın Bakırköy Belediyesi’nden satın alarak işlettiği huzurevinde bakım maliyeti 12 milyon 760 bin liradan başlıyor.

Fotoğraf: Kızılay Saye

NOW TV’den Ali Onur Tosun’un haberine göre öncesinde Bakırköy Belediyesi tarafından işletilen huzurevi binası, Kızılay tarafından 14 milyon liraya satın alındı.


Bir süre devam eden tadilatın ardından yapının içi beş yıldızlı bir otel görünümü aldı.

Üç ay kadar önce açılan ‘Saye Rezidans’ adındaki huzurevinde en düşük bakım ücretiyse 12 milyon 760 bin lira.

Habere göre 96 kişi kapasiteli rezidansta şu anda dört kişi konaklıyor.

Ayrıca bakım ücreti yerine ‘bağış miktarı’ tabiri tercih ediliyor.

6 Şubat depremleri döneminde çadırların satılması nedeniyle eleştirilen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık da geçmişte tesisi tanıtmış, konaklayanlar için ‘bağışçı’ sözcüğünü kullanmıştı.

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