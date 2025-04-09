Maltepe'de huzurevinde yangın: 17 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki bir huzurevinde yangın çıktı, 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi’ndeki üç katlı huzurevinin özel bakım ünitesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlılar, itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrole alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen bazı yaşlılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.