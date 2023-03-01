Bülent Usta: Stadyumlardaki sloganların iyileştirici etkisi

İnsanın kolay kolay içine alamayacağı denli büyük bir yıkım ve acı… Depremlerin neden olduğu sosyal travmanın zamanla kendisini gösterecek etkisi de büyük olacak ve asıl etki zaman içerisinde ortaya çıkacak, şu an hâlâ şok hali devam ediyor. Travmayla ilgili teoriler açısından bakınca, örneğin stadyumlarda istifa sloganlarının atılmasının iyileştirici bir etkisi olduğu kesin. En önemli iyileştirici etki, tabii ki dayanışma, duygusal temas ilk ve acil bir öneme sahip. Birilerinin istifa etmesi ya da hesap sorma ise travmanın etkisiyle insanların iç dünyalarında dağılan mental şemanın yeniden kurulabilmesine yardımcı olabilir.
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