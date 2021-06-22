Bülent Tuncay: Milliler tuzla buz oldu

Milli Takım’dan beklenti yüksekti.

Kadromuz gençti ama gençliğin tecrübesizliğini kapatacak bir güvencemiz vardı: Şenol Güneş’in bilgeliği.

Şampiyona başladığında gördük ki ortada ne gençliğin enerjisi vardı ne de Güneş’in tecrübesi.

Milliler tuzla buz oldu.

Uzun kamp döneminin konsantrasyonu olumsuz etkilemesi, oyuncuların reklam filmlerine fazla zaman ayırması, futbolcuların büyük turnuva deneyiminin olmaması birer etken ama iki önemli nokta daha var.

Birincisi Şenol Güneş’in taktiksel olarak yetersiz kalması.

İkincisi ise prim mevzusu.

Daha çok ‘Ne oldu bize’ diye sorar sorar dururuz.

Bülent Tuncay’ın yazısı