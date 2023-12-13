Bülent Falakaoğlu: İnşaat baronlarının kulüp başkanı olması da bu dönemin özelliklerinden

AKP’li yıllarda da döneme uygun mekanizma işledi; futbol-siyaset ilişkisi, AKP’nin siyaset ve ekonomi politikalarına paralel ve uyumlu bir şekil aldı.

Anadolu’da MÜSİAD sermayesinin temsilcileri bir bir başkan oldu!

‘Belediyespor’ ekolü yayıldı, diğer kent kulüplerine üvey evlat muamelesi yapıldı.

Misal… Bir dönem ‘Süper Lig’i sallamış Gaziantepspor amatöre düştü. Yerine belediye kulübü Gaziantep FK parlatıldı.

Alt liglerde de örneği çok.

Ne takımların esameleri okunmuyor artık. ‘Efsane’ kulüpler ‘hülle’ yöntemiyle bölgenin belediyesinin, ‘bir anda’ pırtlayan zengininin desteklediği kulüpler için feda edildi.

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İnşaat baronlarının kulüp başkanı olması da bu dönemin özelliklerinden.

Kamu ihalecisi, iktidarın gözdesi, inşaatçı Cengiz Holding Rize’ye stat da yaptı, başkanlık da…

Keza AKP oligarklarının sponsorluk ve başkanlık örneği de çok.

Misal, Yılport ile Samsunspor ilişkisi.

‘Hayırsever işadamı’ görüntülü, şirketin sahibi ve kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, özelleştirmelerle, limanlarla AKP döneminde semirmiş bir profil.

Nitekim…

Kamu ihalesi almada açık ara dünya lideri olan, 5’li çete diye anılanlar arasında yer alan bir holdingin sahibinin-Nihat Özdemir’in– bir dönem TFF Başkanını olması da süreçten bağımsız değil!

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı