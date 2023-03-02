Bülent Aydemir: İyi Parti’deki gönülsüzlük

Yürütme başlığında partilere birer bakanlık verilmesi ve çıkaracakları milletvekili sayısına göre diğerlerinin dağılımının yapılması gibi bir formül düşünülüyor. İYİ Parti’nin de bakanlıklar konusunda bazı talepleri var.

Kritik kadrolara atamalar ve Yasama Eşgüdüm Kurulu konusunda şu aşamada bir görüş ayrılığı bulunmuyor. Bu toplantıda yürütme başlığı konuşulup kapatılacak.

Aday üzerinde uzlaşma sağlansa dahi milletvekili aday listelerinde bir ittifak olup olmayacağı da henüz netleşmedi. İyi Parti’nin bu konuda gönülsüz olduğu ifade ediliyor. Büyükşehirlerde ittifak yapılmadan seçime gidilmesi söz konusu olabilir. Bazı illerde ise güçlü partinin listelerinden seçime gidilmesi formülü değerlendiriliyor. Milletvekili sayıları da bu aşamada konuşulacak.

Bülent Aydemir’in yazısı