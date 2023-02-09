Bülent Aydemir: Emekli tuğgeneralin önerisi

Türkiye’nin stratejik olarak iç güvenlik açısından bazı birimlere ihtiyaç duyduğunu bu deprem gösterdi bize. Devletin temel görevi, yurttaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak, sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamaktır…

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen’le konuşurken şu önerisi dikkatimi çekti:

“Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığımız olsaydı bu bölge için önceden planlama ve hazırlık yapardı. Türkiye’de gecikmeden deprem, iklim değişikliği, sel ve benzeri afetlerle mücadeleden sorumlu Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı kurulmalı.

Nasıl ki Milli Savunma Bakanlığımız dış tehditlere karşı sorumlu bakanlık, nasıl ki İçişleri, iç tehditlere karşı sorumlu bakanlık ise Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı da doğal tehditlerden sorumlu bakanlık olmalıdır.”

Ben de bu önerinin altına imzamı atarım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; şehircilik, altyapı, imar, konut, çevre konularından sorumlu ise doğal afetlerden ve iklim değişikliğinden sorumlu ayrı bir bakanlık kurulması gerekir.

Bülent Aydemir’in yazısı