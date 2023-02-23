Bülent Aydemir: Ciddiye alınması gereken deprem tespiti

Deprem uzmanlarının açıklamalarına genelde mesafeli yaklaşırım. Hepsi birbirini tutmaz ancak bir süredir neredeyse bütün uzmanların üzerinde mutabakat sağladığı Marmara depremi tehlikesi var ki son açıklama kaygılarımızı iyice artırdı.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, “İstanbul’da 2030 yılına kadar yüzde 64 olasılıkla 7’nin üzerinde bir deprem olacak” dedi.

Bu açıklamayı şunun için önemsedim. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremle ilgili verileri üreten ve devletin referans aldığı araştırmaları yapan kurum…

Türkiye’de ilk defa resmi bir kurum olan Kandilli, İstanbul’da 6 yıl içinde 7’nin üzerinde deprem olacağını söylüyor. Bu, gerçekten ciddiye alınması ve önemsenmesi gereken bir tespit…

İstanbul’daki deprem güçlendirme ve nüfus seyreltme çalışmalarına hız vermek gerekiyor.

Bülent Aydemir’in yazısı