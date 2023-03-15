Bülent Aydemir: ‘Bize ne?’ diyemeyiz

Sadece ABD’deki bankaların iflasının ekonomik etkilerinden, kuzey komşularımızın içinde olduğu savaştan, Ege’de şu anda dondurulmuş krizden, güneydoğu komşumuzdaki istikrarsızlık ve terör tehdidinden, Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımızdan söz etmiyorum; Avrupa’daki ekonomik ve siyasi çalkantılarla birlikte yeni bir dünya düzeni kurulmasına yönelik adımlar atılıyor sanki…

Acaba bir şeyleri kaçırıyor muyuz? Çünkü iddialı bir dış politikamız var…

Coğrafyamıza 5-6 bin kilometre uzaktaki Çin, gelip bu bölgede komşumuz İran’la Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapıyor ve siyasi nüfuz alanını genişletiyor. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşını kim bitirecek? Barış görüşmelerine kim garantörlük edecek? Belli değil…

NATO müttefikimiz ABD, silah yardımı ile Ukrayna’yı destekliyor. Aynı zamanda Ege’de komşumuz Yunanistan’ı Rusya’ya karşı destekliyor; Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye silah, malzeme, teçhizat yanında siyasi destek sağlıyor. Çatışma alanlarında hep o var…

Bu koşullarda hem iktidarın hem de muhalefetin çevremizdeki jeopolitik risklere ve küresel aktörlerin aktif-devrede olduğu krizlere karşı politikalarını, çözüm stratejilerini bilmek ve öğrenmek hakkımız değil mi?

Bülent Aydemir’in yazısı