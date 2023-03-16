Bülent Aydemir: AK Parti, vitrinin yüzde 80’ini yenilemeyi planlıyor

Bürokrasiden istifaların son gün artması bekleniyor. 2018 seçiminde AK Parti’ye 7 bin başvuru yapılmıştı. Parti yetkilileri, bu seçimde başvurunun 10 bini bulmasını bekliyor. Başvurular geçen seçimin altında kalırsa, bundan siyasi sonuç çıkarmak kaçınılmaz görünüyor.

Bazı eski AK Partili isimler Saadet Partisi ile temasta… AK Parti önceki dönem milletvekillerine de listelerinde yer vermeye hazırlanıyor. Listelerin büyük ölçüde yenilenmesi planlanıyor. Partide, üç dönem yasağının esnetilmesi düşünülüyor. AK Parti, bazı illerde eski il başkanlarının önünü açabilmek için yıllardır aday olan ağır isimleri, diğer bölgelere İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere kaydıracak.

AK Parti, vitrini yüzde 80’e yakın oranda yenilemeyi planlıyor. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Hüda-Par’la yapılan işbirliğinin yansımalarını görmüş olacağız.

Bülent Aydemir’in yazısı