Buğra Kavuncu: İlçe başkanımız evinde müezzinin saldırısına uğradı

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Satuk Buğra Kavuncu, Eskişehir’de Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş’ın evinde saldırıya uğradığını açıkladı.

Görsel: Twitter

Twitter hesabından paylaşım yapan Kavuncu, saldırganın müezzin olduğunu belirtti.

Müezzinin daha önce Recep Toptaş’a tehditlerde bulunduğunu aktaran Kavuncu, şunları söyledi:

“Daha önce ilçe başkanımızı ‘İktidara gelemezsiniz, boşuna uğraşmayın’ diye tahrik eden müezzin, yakın zamanda da ilçe başkanımıza ‘Seni öldüreceğim, evini yakacağım’ diye tehditler savurmuş. Kalbi kararmış bu müezzin hangi söylemlerden, kimlerden cesaret alıyor? Her gün televizyona çıkıp, kendisine oy vermeyen insanlara hakaretler yağdıranlar kimlerse, onlardan alıyor!”

Kavuncu, paylaşımında saldırı anına dair fotoğraflara da yer verdi.