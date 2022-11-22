Bu reklam değil, gerçek satranç maçı… Hem de yıl 2001

Messi ve Ronaldo’nun satranç tahtasının başındaki pozu konuşuladursun, biz başka bir fotoğraf karesini hatırlayalım. Bu kez sporcular futbolcu değil halterci ve masaya poz vermek için değil satranç oynamak için oturmuşlar.

Fotoğraf: 4 Ocak 2001, Anadolu Ajansı arşivi

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’nun Louis Vuitton reklamı için satranç oynuyormuş gibi verdiği poz, günlerdir konuşuluyor. Aldıkları paradan perde arkası görüntülere kadar… Son olarak Diken’de, fotoğraftaki taş diziminin gerçek bir maçtan olduğunu okuduk.

Messi ve Ronaldo’nun fotoğrafı

Oynadıkları tahta her ne kadar kurallara uygun olmasa da, taşların dizimi, 2017 Norveç Kupası’ndaki Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura’nın karşılaşmasındaki gibiydi.

Ve bu fotoğraf, satranç tahtası karşısında bir başka dalda rakip olan iki Türk sporcunun pozunu getirdi akla… 2001’de Visa Olimpik Koleksiyon Fotoğraf Albümü’nde yer alan karede, halter şampiyonları Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu satranç tahtası karşısında… Üstelik, her ne kadar poz olsa da, gerçek bir satranç maçından…

Naim Süleymanoğlu’nun ölümünün ardından, Halil Mutlu o pozun hikayesini Yeni Şafak’a şöyle anlatmıştı: “O gün Naim abi için yabancı basından birileri geldi ve antrenmandan fotoğraflar çekti. Ara verilince üst kata çıkıp oturduk. Arada satranç oynardık. Yine öyle karşılıklı oturduk. O sırada gazeteciler yoktu, doğaçlama oldu. Gazetecilerden biri yukarı geldi ve fotoğraf için izin istedi. O zamanlar Avrupa’da tam tanınmıyordum, yolun başındaydım. Kalkmak istedim, Naim abi fark etmez dedi. Poz verme amacımız yoktu. Naim abi satrançta iyidir, hararetli oynar. Fotoğrafta da seni sıkıştırdım der gibi bir hali var zaten.”