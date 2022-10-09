Bu mekan dans edenler sayesinde enerji üretiyor

İskoçya’nın Glasgow kentinde bir sanat merkezi, dans eden insanların vücut ısısını kullanarak yenilenebilir enerji üreten bir teknolojiyi kullanmaya başladı.

Fotoğraf: BBC Türkçe

SWG3 adlı mekanda dansçıların vücut ısısı, taşıyıcı bir sıvı aracılığıyla yerin 200 metre altında termal pil görevi gören çukurlara aktarılıyor. BBC Türkçe’nin haberine göre bu enerji daha sonra ısı pompalarına gönderiliyor ve burada doğru sıcaklığa getirildikten sonra mekanın içine tekrar veriliyor.

İşletmenin sahipleri bu yeni teknoloji sayesinde mekandaki doğalgaz kombilerini kullanımdan çıkarmayı hedeflediklerini ve böylece karbon emisyonlarını yıllık 70 ton değerinde azaltabileceklerini anlattı.

Bodyheat adlı teknolojiyi geliştiren ve jeotermal enerji danışmanlığı veren TownRock Enerji adlı şirketin kurucusu David Townsend şunları söyledi: “Örneğin orta hızdaki Rolling Stones müziğiyle dans ettiğimizde vücudumuz yaklaşık 250W ısı üretiyor. Ama insanların daha hızlı dans etmesini ve hatta zıplamasını sağlayan bir DJ çalıyorsa her bir kişinin 500-600W arasında enerji üretmesi mümkün.”

SWG3 Genel Müdürü Andrew Fleming-Brown, böyle bir sisteme geçişin riskli olduğunu ama mekanın 2025 yılına kadar karbon salımını sıfıra indirme hedefine ulaştırmakta kararlı olduğunun altını çizdi.