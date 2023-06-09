Bu hafta yedi film vizyonda: Kabus gibi bir film ‘Korkuyorum’ beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, yedi film vizyonda. Ari Aster’in ‘kabus-komedi’ olarak tanımladığı son filmi ‘Korkuyorum’ beyazperdede.

Korkuyorum

Günümüz sinema dünyasının en yaratıcı isimlerinden Ari Aster, son filmiyle seyirciyi bilinmeyene doğru delicesine bir yolculuğa çıkarıyor. Annesine ulaşmaya çalışan paranoyak bir adamın macerasını anlatan filmin başrolünü benzersiz performansıyla Joaquin Phoenix üstleniyor.

‘Korkuyorum’ için, 2011’de yönettiği ‘Beau’ adlı kısa filmini temel alan Ari Aster, bu filmi bir ‘kâbus-komedi’ olarak tanımlıyor. Kaygı krizleri ve korku ataklarıyla kafası karışan Beau, annesini ziyaret etmek için çıktığı yolculukta onu bekleyen kötü güçler ve görünmeyen gözlerle yüzleşmek zorunda kalıyor; iç dünyasının gizemini ve annesiyle ilişkisini çözmeye çalışıyor. Günümüz dünyasının duygusal kaoslarını ve kolektif bilinmezliğini mercek altına alan film, bir adamın tek başına yolculuğunu izlerken bize her adımda korku ve mizahı birlikte sunuyor.

Saint Omer

Alice Diop’un yönettiği film, çocuğunu öldürmekle suçlanan bir kadının mahkemesine katılan genç bir yazarın hikayesini konu ediyor.

Rama, 15 aylık kızını kuzey Fransa’da bir kumsalda yükselen dalgalara terk ederek öldürmekle suçlanan genç bir kadın olan Laurence Coly’nin davasına katılmak için seyahat eder. Duruşma devam ederken, sanıkların sözleri ve tanık ifadeleri Rama’nın düşüncelerini sarsar ve kendisini sorgulamaya başlar. 2023 Oscar Ödülleri’nde Fransa tarafından ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında aday gösterilen Saint Omer aynı zamanda Venedik Film Festivali ve César Ödülleri’nde ‘En İyi İlk Film’ ödüllerine layık görüldü.

Maske: Nezaketle Tebessüm

Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu ve Altan Erkekli’nin rol aldığı film, gençlik yılları travmalarla geçen bir gencin yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli kandırma yöntemleri bulmasını işliyor.

Senaryosu Emrah Ertaş’a ait olan filmin yönetmenliğini Berker Berki üstlendi.

Transformers: Canavarların Yükselişi

Film, Otobotlarla Decepticon’lar arasındaki savaşa yeni dahil olan Predacon, Terrorconlar ve Maximal’ın maceralarını konu ediyor. Brooklynli kurnaz genç bir adam olan Noah ve gelecek vadeden arkeolog Elena, onları dünyanın dört bir yanına götürecek bir maceraya atılır. Onlar, Optimus Prime ve Otobotlar ile birlikte, ‘Scourge’ adında evreni yok etmeye kararlı korkunç bir düşmanla karşı karşıya kalırken çatışmanın içine çekilirler. Otobotlarla Decepticon’lar arasındaki savaşa bu kez Transformers dünyasına dahil olan Predacon, Maximal ve Terrorconlar da katılır.

İblis Karanlığın Sahibi 2

Berk Aygül’ün yönettiği, Savaş Özkul, Öznur Kütük ve Gizem Akgün’ün oynadığı film, yaşadığı maddi zorlukların altında ezilen ve eşi tarafından her şeyin sorumlusu olarak görülen bir gencin, içine düştüğü durumdan kurtulmanın yolunu aramasını anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Adam Gunn tarafından sinemaya uyarlanan animasyon film ‘Mia ve Ben: Centopia’nın Kahramanı’, genç Mia’nın Unicornların fantastik dünyası Centopia’ya açılan kapılardan geçerek bu diyarda yaşadığı macerayı konu ediniyor.

Samuel Tourneux’un yönettiği animasyon film ’80 Günde Devri Alem’ ise kurnaz ve sakar bir kurbağanın rekor kırma iddiasıyla 80 günde dünyayı gezmek üzere yola çıkmasını ve dünyayı keşfetmeyi hayal eden küçük bir maymunun onun peşine takılmasını anlatıyor.