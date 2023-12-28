Bu hafta yayına başlayacak diziler

Bu hafta televizyon ve dijital platformlarda yedi dizi yayına başlayacak.

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Box Office Türkiye hafta boyunca televizyon ve dijital platformlarda yerini alacak yeni dizileri derledi.

Scenes From a Marriage – Blu TV

Ingmar Bergman imzalı İsveç dizisinden uyarlanan ‘Scenes from a Marriage’ -yıllarca kargaşa içerisinde süren bir evliliğin hikayesini anlatıyor. Aşk, nefret, arzu, evlilik ve boşanma gibi olguları bir çiftin gözünden ekranlara aktaran dizi 28 Aralık’tan itibaren Blu TV’de izleyiciyle buluşacak.

Sharp Objects – Blu TV

Gillian Flynn’ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Sharp Objects’ vahşi bir cinayet üzerine memleketi Wind Gap’e dönen muhabir Camille’nin travmalarla dolu geçmişiyle yüzleşmesini konu ediniyor. Oyuncu kadrosunda Amy Adams, Patricia Clarkson, Eliza Scanlen, Chris Messina’nın yer aldığı dizi 28 Aralık’tan itibaren Blu TV’de izleyiciyle buluşacak.

Berlin – Netflix

Netflix’in fenomen dizisi ‘La Casa de Papel’in spin-off dizisi ‘Berlin’, altın çağını yaşayan mücevher hırsızı Berlin’in Paris’te 44 milyon avro değerindeki mücevheri çalmak için işlediği planı takip ediyor. Pedro Alonso’nun başrolünde yer aldığı dizi 29 Aralık’tan itibaren Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

The White Lotus – Blu TV

HBO’un Emmy ödüllü dizisi ‘The White Lotus’ Hawaii’deki seçkin bir otelde tatil yapan misafirlerin bir hafta süresinceki eğlenceli hikayelerini konu ediniyor. Dizinin ilk iki sezonu 29 Aralık’tan itibaren Blu TV’de izleyiciyle buluşacak.

Yıldızlar Bana Uzak – ATV

Türk televizyonlarının fenomen dizilerinden ‘Maraşlı’ ve ‘Söz’e imza atan Ercan Uğur’un senaryosunu kaleme aldığı ‘Yıldızlar Bana Uzak’ babasını öldürmekle suçlanıp hapse atılan Kadir’in intikam mücadelesini takip ediyor. Dizi, 31 Aralık’tan itibaren pazar akşamları ATV’de izleyiciyle buluşacak.

The Curse – Blu TV

Nathan Fielder ve Benny Safdie imzalı komedi dizisi ‘The Curse’ başlarına sözde lanet gelen, çocuk sahibi olmaya çalışan yeni evli çiftin eğlenceli hikayesini merkeze alıyor. Emma Stone, Nathan Fielder, Benny Safdie’nın başrolleri paylaştığı dizi 1 Ocak’tan itibaren Blu TV’de izleyiciyle buluşacak.

Fool Me Once – Netflix

Harlan Coben’ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Fool Me Once’ kocasının vahşice ölümünü atlatmaya çalışan genç bir kadının evine gizlice yerleştirdiği kamerada ölen eşini görmesiyle birlikte değişen yaşamını konu ediniyor. Suç dizisi 1 Ocak’tan itibaren Netflix’te izleyiciyle buluşacak.