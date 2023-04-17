Bu da Kılıçdaroğlu’nun ‘toplu açılış töreni’: Ekşi’ye reklam

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarla ters düştükleri için erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük’ün sadece VPN’le girilebilen sitesine reklam verdi.

‘#15MayısTopluAçılışTöreni’ etiketinin kullanıldığı reklamda, “Bu site 15 Mayıs’ta açılacak” ifadesi yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük’e reklam verdi. (CHP-Ekşi Sözlük)

Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş ve erişim engeli getirilmişti. Kararın platformdaki hangi içeriğe dayandığı belli değil.

Sözlük yönetimi karara itiraz etmiş ve erişim engeli kaldırılmıştı. Sonrasında erişim engelinin kaldırılması kararına da itiraz edilmiş ve sözlük yeniden kapatılmıştı. Şimdi Ekşi Sözlük’e sadece VPN’le girilebiliyor. Mevcut uygulamalar devam ederse yasağın yıllarca sürmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu buraya verdiği reklamda, ’15 Mayıs toplu açılış töreni’ etiketiyle “Bu site 15 Mayıs’ta açılacak” ifadesi yer aldı.