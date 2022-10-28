Bu da Japonya’nın enflasyonla mücadelesi: 200 milyar dolarlık kurtarma paketi

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, enflasyonun etkisini hafifletmek için 29 trilyon yenlik (199 milyar dolar) ek bütçe talimatı verdi.

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Japonya’da enflasyon, eylülde son sekiz yılın yeni zirvesi olan yüzde 3’e yükselmişti. Diğer yandan yen, dolar karşısında marttan bu yana yüzde 20’ye yakın değer kaybetti.

Bu gelişmeler sonrası iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito, zayıf yen ve yükselen fiyatlarla mücadeleyi hedefleyen ekonomik paketin detayları konusunda anlaştı.

Yaklaşık 199 milyar dolar değerindeki ek bütçeyle hane halkı üzerindeki ekonomik yük hafifletilecek.

Elektrik masrafları için kilovat/saat başına 7 yen, şehir gazı tüketimindeyse metre küp başına 30 yen sübvanse verilecek.

Gelecek mali yılının ilk yarısındaysa petrol tedarikçilerine sübvansiyonlar sağlanacak.

Bütün dünyanın enflasyona karşı sıkılaşmaya gidip faiz artırıp rekor kurtarma paketleri hazırlamasına karşın Türkiye’yse, baz etkisiyle ‘düşüş’ imajı vermekte ısrarcı.