Bu cihaz incitici ifade kullanıldığında uyarıyor

Dubai Tasarım Haftası kapsamındaki üniversite öğrencilerinin buluşlarının sergilendiği ‘Global Grad Show’da tanıtılan bir cihaz, incitici, hakaret içeren ifadeler kullanıldığında uyarı alarmı veriyor. Başka deyişle ‘ortamdakıilerin’ kullandığı dili karşıdakini kıracak, ötekileştirecek ifadelerden arındırmak için ‘sesini yükseltiyor.’

Fotoğraf: dezeen.com

Adalet ve düzen tanrıçası Themis’in adını taşıyan, lamba büyüklüğündeki cihaz lise ve üniversitelerde denenmeye başladı. Cihazla öğrencilerin tartışma ortamının kırıcı ve saldırgan olmaması için ‘sınırların’ belirlenmesi hedefleniyor. Bir amaç da öğrencilerin tartışmalarında politik doğruculuktan şaşılmaması.

Cihazı geliştiren Zinah Issa, özeleştiri yaptırmayı hedeflediğinin altını çizerek Themis’in arkadaş toplantıları, aile buluşmaları gibi ortamlarda da kullanılabileceğini söyledi. Cihazın günlük hayatta kullanılan dilin ‘dedektifi’ gibi çalıştığını belirten Issa, “Yüklenen program sayesinde ırkçı ifadeleri, incitici şakalar ve birçok başka rahatsız edici ifadeyi belirliyor ve ses sensörleri sayesinde de mikrofon aracılığıyla alarm çalıyor” dedi.

Alarmın ortalama iki dakika sürüyor. Daha sonra cihaz kendini kısa süreliğine kapatıp yeniden açıyor. Uyarılanlara durup düşünme, belki birbirinden özür dileme fırsatı sunuyor.

Issa, okul ve üniversitelerde denendikten sonra cihazın daha yaygın olarak kullanılabileceği görüşünde.