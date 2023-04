Bu Barbie bebeğin 47 kromozomu var

Barbie bebeklerin de üreticisi olan oyuncak devi Mattel Down sendromlu Barbie yaptı.

Yeni bebekle Barbie’nin dünyası biraz daha genişledi

Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikası doğrultusunda bir adım daha atan Mattel, “Down sendromlu Barbie bebek, tüm çocuklara oyun yoluyla daha fazla hikaye için ilham vermeyi amaçlıyor” dedi.

Mattel, bebeğin tasarımında ABD Ulusal Down Sendromu Derneği’nden (NDSS) destek aldı.

Derneğin Başkanı Kandi Pickard, ‘temsiliyetin gücünün asla hafife alınmaması gerektiğini söyleyerek, “Bu Barbie ileriye doğru atılmış büyük bir adım, kutluyoruz” dedi.

Ellie Goldstein tanıttı

Barbie’nin tanıtım kampanyasında, Down sendromlu Britanyalı model Ellie Goldstein yer aldı. 21 yaşındaki Goldstein, bebeği görünce etkilendiğini söyleyerek “Down sendromlu bir Barbie olduğu için çok mutluyum. Benim gibi insanların saklanmaması ve daha çok görünmesi gerekiyor” dedi.

Ellie Goldstein, Gucci Beauty ve Nike gibi markalardan sonra şimdi de Barbie’yi tanıtıyor. Fotoğraflar: Instagram

Down sendromu, genetik bir farklılık, kromozom anomalisi. Sıradan insan vücudunda 46, Down sendromlu bireylerdeyse üç adet 21’inci kromozom bulunduğu için 47 kromozom var. Ortalama her 800 doğumda bir görülüyor. Tüm dünyada 6 milyon, Türkiye’de yaklaşık 70 bin Down sendromlu birey yaşıyor. Sendrom, hafif veya orta seviye zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine yol açıyor.