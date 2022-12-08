Britanya’nın prestijli Turner Ödülü’nü heykeltraş Veronica Ryan kazandı

Veronica Ryan Turner ödülünü kazanan en yaşlı sanatçı oldu

66 yaşındaki Veronica Ryan bu ödülle birlikte, Turner Prize’ı alan en yaşlı sanatçı unvanını da aldı. Britanyalı ressam J. M. W. Turner’ın adına 1984 yılından beri düzenlenen ödül, 1991 – 2016 arasında yalnızca 50 yaşın altındaki isimlere verildi. 2017 yılında bu kısıtlama kalktı.

‘Windrush‘ kuşağına ithaf ettiği heykelleriyle bilinen Veronica Ryan, 25 bin sterlinlik ödülün sahibi oldu.

Birleşik Krallık, 2’nci Dünya Savaşından sonra oluşan istihdam açığını kapatmak için 1948 yılında Karayip ülkelerinden işçi göçünü başlattı. Göç 1971’e kadar devam etti. Bu şekilde ülkeye gelen kişilere ‘Windrush kuşağı’ dendi. Göçten sonra pek çok ırkçılık olayı yaşandı; siyah çocuklar okullar alınmadı, bazı şehirlerde beyazlar isyan çıkardı.