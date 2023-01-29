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Yaramazlara biraz batar!

Britanya’da vergi kaçırdığı iddia edilen Muhafazakar Parti yetkilisi görevden alındı

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti Teşkilat Başkanı Nadhim Zahawi’yi vergi kaçırdığı iddiası üzerine görevden aldı.

Nadhim Zahawi. (AA)
Nadhim Zahawi. (AA)

Sunak, Zahawi’ye gönderdiği mektupta, vergi kaçırdığına dair iddialar hakkında bağımsız etik danışmanı tarafından soruşturma yürütüldüğünü ve bakanlıkla ilgili yasaların ciddi şekilde ihlal edildiği sonucuna ulaşıldığını bildirdi.


İktidardaki Muhafazakarların teşkilat başkanı Nadhim Zahawi’nin Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde ödenmemiş milyonlarca sterlinlik vergi nedeniyle Gelir ve Gümrük İdaresi’ne ceza ödediği ortaya çıkmıştı.

Britanya basını Zahawi’nin 5 milyon sterlin ceza ödediğini yazmıştı.

Ödemediği vergiyle ilgili hakkında soruşturma başlatılan Zahawi’ye bir süredir istifa çağrıları yapılıyordu.

Bazı uzmanlar, eşinin ikametgah adresini bildirmediği, bunun deniz aşırı kazançlarından Britanya’ya vergi ödemediği anlamına geleceğinin basında yer alması üzerine Başbakan Sunak’ın ödediği vergilerin de inceleme altına alınabileceğini değerlendiriyor.

Zahawi, Maliye Bakanlığı görevinden Temmuz 2022’de istifa eden Rishi Sunak’ın yerine geçmişti.

5 Temmuz – 6 Eylül 2022 tarihlerinde Maliye Bakanı olan Zahawi, önceki hükümetlerde de birçok bakanlık görevini üstlenmişti.

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