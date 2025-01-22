Britanya'da Roma mezarlığı: Üzerine sıvı alçıtaşı dökülmüş mezarlar var

Britanya’da Roma dönemine ait mezarlıkta üzerine sıvı alçıtaşı dökülmüş mezarlar keşfedildi.

Fotoğraf: Independent

Milattan sonra 42 ila 410 döneminden kalma Roma mezarlığı, Cambridgeshire’da bir otoyol genişletme çalışması sırasında bulundu.

Independent Türkçe‘nin aktardığına York Üniversitesi’nden arkeologlar mezar hakkında şunları söyledi:

“Romalılar, arkeologların tam olarak anlayamadığı sebeplerle, bazen yetişkin ve çocukları kurşun veya taş tabutlara gömmeden önce onların kıyafetli bedenlerinin üzerlerine sıvı alçıtaşı (çeşitli çimento ve sıva türlerinin yapımında kullanılan bir mineral) döküyordu.”

Bilim insanları, bu yöntemin kişinin etrafında bir kalıp oluşturarak üzerindeki bazı izleri koruduğunu ve bu uygulamanın genellikle önemli kent merkezlerinde görüldüğünü belirtti.

Araştırmacılar, kazıda pahalı yağ ve parfüm izleri de gördü. Bu nedenle mezarın Roma dönemi Britanya’sında önde gelen bir ailenin liderine ait olduğu tahmin ediliyor.

Arkeologlar, mezarı çevreleyen alçıtaşı kalıntılarından bir cam kap, deri parçaları, çömlek parçaları ve hayvan kemikleri çıkardılar.

Cam kabın mezara yerleştirilmeden önce ölen kişiye kadeh kaldırmak ya da onun şerefine toprağa şarap dökmek için kullanıldığı tahmin ediliyor.

Mezarlıktaki 16 ila 20 yaşlarındaki genç bir kadına ait olduğu düşünülen gömüde de kadının ayakları üzerine yerleştirilmiş birçok eşya bulundu.

Bir çift gümüş küpe ve bakır alaşımlı bilezik bir zulayla gömülmüştü.

Arkeologlara göre bunun sebebi mücevherlerin ‘çeyiz’ olarak ayrılması.

Mezarlıkta kremasyon (cesedin yakılması), baş kesme ve bebek mezarları gibi Roma dönemine ait diğer gömme yöntemleri de gözlemlendi.