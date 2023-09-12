Britanya’da kadın cerrahların üçte biri meslektaşları tarafından cinsel saldırıya maruz kaldıklarını söylüyor

Britanya Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) personeliyle yapılan yeni bir araştırma, kadın cerrahların meslektaşları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ortaya koydu.

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BBC Türkçe’nin haberine göre araştırmayı yapanlar, çoğunlukla kadın stajyerlerin kıdemli erkek cerrahlar tarafından tacize uğradığını ve bunun şu anda ülkedeki NHS hastanelerinde yaşandığını belirtti.

Exeter ve Surrey Üniversiteleri ile Cerrahide Cinsel Suistimal Çalışma Grubu tarafından yapılan araştırmanın bulguları şimdilik yalnızca BBC’yle paylaşıldı.

Araştırmanın öne çıkan bulguları şu şekilde:

Kadınların %63’ü meslektaşlarının cinsel tacizinin hedefi oldu

Kadınların %30’u meslektaşları tarafından cinsel saldırıya uğradı

Kadınların %11’i kariyer fırsatlarıyla ilgili olarak kendilerine yönelik zorla fiziksel temas kurulduğunu söyledi

En az 11 tecavüz vakası bildirildi

Kadınların %90’ı ve erkeklerin %81’i bir çeşit cinsel tacize tanık olduklarını belirtti

‘Açık sır’

Britanya Kraliyet Cerrahlar Koleji, bulguların ‘gerçekten şok edici’ olduğunu söyledi.

Cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz olayları, ameliyathanelerin ‘açık sırrı’ diye nitelendiriliyor.

Kadınlar, erkek cerrahların giydikleri önlüklerin içinde onları ellediğini, ereksiyon olduklarında bacaklarına sürtündüğünü, terlediklerindeyse yüzlerini göğüslerine sildiğini anlatıyor.

Bazı kadınlar, seks karşılığında kariyer fırsatları teklif edildiğini söylüyor.