Britanya’da 100 bin hemşire bugün iş bırakıyor

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da hemşireler bugün grevde. Eylem, hemşirelerin bağlı olduğu yüz yıllık sendikanın tarihindeki ilk grev olacak.

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Hemşireler ‘hayati önem taşıyan’ ve ‘acil’ olan durumlarda çalışacak, ama rutin cerrahi işlemlere ve diğer planlanmış tedavilere katılmayacak.

BBC’nin haberine göre yaklaşık 100 bin hemşirenin bağlı olduğu Kraliyet Hemşirelik Koleji adlı sendika, bakanların maaş görüşmelerini yeniden başlatmayı reddetmesinin ardından kendilerine başka seçenek kalmadığını belirtti. Sendika 20 Aralık’ta da benzer şekilde bir günlük greve gidecek.

Britanya hükümetiyse, sendikanın yüzde 19’luk ücret artışı talebinin karşılanamaz olduğunu belirtiyor.

Sağlık çalışanlarının zor yılı

Yalnızca hemşireler değil diğer sağlık personeli de bağlı oldukları sendikalar aracılığıyla maaş artışı ve diğer hakları için hükümetle pazarlıkta.

On binlerce ambulans ve acil servis çalışanı da 21 ve 28 Aralık’ta grev yapacak.

Son 10 yılda reel ücretlerinin sürekli gerilediğini, buna karşılık salgınlar ve personel sıkıntısı nedeniyle çok daha ağır koşullarda çalıştıklarını söyleyen sağlık çalışanları, ülkede şu anda yüzde 11’ün üzerinde seyreden yıllık enflasyonun ve yüzde 14’ün üzerine çıkan yıllık enflasyonun üstünde ücret artışı talep ediyor. Hükümetin buna karşı getirdiği en yüksek zam teklifiyse yüzde 5.

Sağlık hizmeti talebinin en yoğun olduğu kış döneminde, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) hizmetlerinde 100 binin üzerinde personel eksiği olduğu tahmin ediliyor.