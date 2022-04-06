Britanya, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın tüm varlıklarını donduruyor

Britanya, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve Britanya firmalarının Rusya’ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında yeni yaptırım paketinin Rus ekonomisinin kilit sektörlerine darbe vuracağı ve Rus enerjisine olan bağımlılığı sona erdireceği söylendi.

Pakete göre ABD’yle koordineli olarak Rusya’nın en büyük bankası Sberbank ile Moskova Kredi Bankası’nın tüm varlıkları donduruldu. Britanya’dan Rusya’ya yönelik tüm yeni dış yatırımlar tamamen yasaklandı.

2022’nin sonuna kadar Britanya, Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdirecek ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracak.

Gelecek haftadan itibaren, Rusya’nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltmak amacıyla önemli petrol arıtma ekipmanları ve katalizörlerinin ihracatı yasaklanacak.

Ayrıca Rusya için önemli bir gelir kaynağı olan demir-çelik ürünleri ithalatı da yasaklanırken, sekiz oligark daha yaptırım listesine eklendi.

Bugünkü duyuruyla beraber, yaptırım uygulanan bankaların sayısı 18’e, oligarkların sayısı da 82’ye çıktı.