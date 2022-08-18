Britanya basınında tek gündem yüzde 10’luk enflasyon: Merkez bankası ateş hattında

Britanya’da enflasyon yüzde 10,1’le son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyon, ayrıca 40 yıldır ilk kez çift haneyi gördü. Yüksek enflasyonu manşetlerine taşıyan Britanya basını ülkenin kötü günlerle karşılacağını yazdı.

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Artan enflasyon ve hayat pahalılığı Britanya’nın gündeminde. Britanya merkezli önemli gazetelerden Financial Times, Guardian ve Daily Telegraph konuyu manşetlere taşıdı. BBC Türkçe bu manşetleri derledi.

FT: Merkez bankası ateş hattında

Financial Times (FT), ekonomistlerin enflasyon beklentisinin yüzde 9,8 olduğunu belirterek enflasyonun beklentileri aştığına dikkat çekti. FT, Britanya’da merkez bankasını enflasyonu düşürmekte zorlu bir sürecin beklediğini belirtti. Gazetenin yer verdiği Britanya Ulusal İstatistik Dairesi’nin açıklamasına göre de, temmuzdaki yüksek enflasyon, özellikle gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.

FT, “Enflasyonun çift haneli sayılara ulaşması ve G7 ülkeleri içindeki en yüksek enflasyon olması sonrası merkez bankası, hem siyasilerin hem de ekonomistlerin ateş hattında” diyerek ülkede merkez bankası yetkililerin kontrolü kaybedip kaybetmediğinin tartışıldığını yazdı. FT, merkez bankasına yöneltilen ana eleştirinin büyümeyi engelleyen nedenleri tespit edememesi, bundan dolayı harcamaların ve dolayısıyla enflasyonun artmasının nedeni olduğunu belirtti.

Guardian: Ailelerin üçte ikisi enerji yoksulluğu çekecek

Guardian, enflasyonla birlikte özellikle artan enerji fiyatlarının hane halkı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Gazete, Britanya’daki ailelerin üçte ikisinin önümüzdeki kış enerji faturalarını ödemekte zorlanacağını belirtti. Bu, 18 milyon hane yani yaklaşık 45 milyon kişinin etkileneceği anlamına geliyor. Britanya’nın nüfusu 67 milyon.

Enerji yoksulluğu, bir hanenin enerji faturalarının, hane gelirinin yüzde 10’unu aşması anlamına geliyor.

York Üniversitesi’nin araştırmasına yer veren Guardian, emekli çiftlerin yüzde 86,4’ünün, iki veya daha çok çocuklu yalnız ebeveynlerin de yüzde 90,4’ünün ocaktan itibaren bu gruba gireceğini aktardı.

DT: Gıda fiyatları körükledi

Daily Telegraph (DT), gıda fiyatlarındaki artışının enflasyondaki en büyük nedenlerden biri olduğunu dile getirdi.

DT, Britanya’nın G7 içindeki en yüksek ve en hızlı yükselen enflasyona sahip ülke olduğunu yazdı.

DT’ye konuşan ekonomist Martin Beck, ekonomide ithal ürünlerin büyük yer tuttuğuna dikkat çekerek sterlinin diğer para birimlerine karşı zayıflamasının da enflasyonu artırdığı söyledi.