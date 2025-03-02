BRIT Ödülleri'nin yıldızı Charli XCX

Geçtiğimiz yaz ‘Brat’ albümüyle kültürel bir fenomene dönüşen Charli XCX, BRIT Ödülleri’nde beş ödül kazandı.

Fotoğraf: Charli / Instagram

‘Brat summer’ ilanıyla hayranlarının şarkılarıyla dans ederken kendilerini filme almalarına ilham veren ve ABD başkanlık seçimlerinde aday olan Kamala Harris’in dahi sosyal medyadaki kampanyasında kendisine atıfta bulunduğu şarkıcının fıstık yeşili kapaklı albümü ‘Brat’ yılın albümü kategorisinde ödül kazandı.

Adaylıklara öncülük eden Charli XCX, ayrıca yılın sanatçısı ve en iyi dans sanatçısı olarak seçildi. Billie Eilish’in de yer aldığı ‘Guess’ adlı teklisiyse Beatles’ın ‘Now and Then’ adlı şarkılarını geride bırakarak yılın şarkısı ödülünü kazandı.

32 yaşındaki pop yıldızı, bu hafta başında ilk kez ‘Yılın Şarkı Yazarı BRIT Ödülü’nü kazanmıştı.

Charli ödülünü alırken şöyle konuştu:

“Sektörde, özellikle de İngiliz müzik endüstrisinde kendimi her zaman yabancı hissettim ve bu albümde tanınmak gerçekten çok güzel bir duygu.

Bunu, tanınmak ve gün ışığına çıkmak için taviz vermek zorunda hisseden tüm sanatçılarla paylaşmak istiyorum. Çünkü bunun belki uzun zaman alabileceğinin ama vizyonunuzdan taviz vermenize gerek olmadığının canlı kanıtı olduğumu düşünüyorum.“

Şarkıcı ilk stüdyo albümünü 2013’te çıkardı, ‘Brat’ altıncı albümüydü.