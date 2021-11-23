Brit Ödülleri artık cinsiyetsiz

Britanya’da düzenlenen Brit Ödülleri’nde önümüzdeki yıldan itibaren kadın/erkek kategorileri kaldırılarak kazananlar cinsiyetsiz olarak belirlenecek.

Sam Smith 2019’daki törende… Fotoğraf: Reuters

8 Şubat 2022’deki ödül töreninde Britanyalı erkek/kadın şarkıcı kategorisi yerine yılın şarkıcısı ödülü verilecek. Aynı şekilde uluslararası kategoride de cinsiyet ayrımı kaldırıldı.

Cinsiyetsiz ödülerin duyurusunda Brit Ödülleri’nin gelişmeye devam etmesinin önemine dikkat çekildi: “Mümkün olduğunca kapsayacı olmayı amaçlıyoruz. Cinsiyetten bağımsız olarak sanatçıların yarattıkları müzik ve yaptıkları iş için başarılarını kutlamanın tam zamanı.“

Bu yıl düzenlenen törende Britanyalı non-binary (ikili cinsiyet dışındakiler için kullanılan bir çatı terim) şarkıcı Sam Smith en iyi şarkıcı için cinsiyete dayalı kategorilerde, kategori dışı kalmıştı. Smith “Ödül törenlerinin içinde yaşadığımız toplumu yansıtabileceği günleri sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

Bunun üzerine organizatörler, Brit Ödülleri’ni geliştirmekte kararlı olduklarını ve cinsiyet kategorilerini gözden geçireceklerini duyurmuştu.