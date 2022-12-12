Brezilyalı efsanevi eski futbolcu Ronaldo’ya göre dünya kupasının en iyisi Mbappe

Brezilyalı efsane eski futbolcu Ronaldo, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fransız yıldız Kylian Mbappe’nin, turnuvanın en iyi oyuncusu seçileceğine inandığını söyledi.

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AA’nın haberine göre İngiliz basınına konuşan Ronaldo, beş golle turnuvanın krallık yarışında zirvede yer alan Mbappe’yi överek, şu ifadeleri kullandı: “Onun ne kadar hızlı ve iyi olduğunu görüyoruz. Stili, oynadığım dönemlerdeki halimi hatırlatıyor. Yeteneklerini nasıl kullanacağını iyi biliyor. Diğer oyunculardan daha hızlı ve bu avantajını gol veya asiste çevirmeyi biliyor.”

Turnuvadaki şampiyonluk adayının Fransa olduğunu vurgulayan 46 yaşındaki eski yıldız, “Dünya Kupası başlamadan önce de aynı kanıdaydım. Bence Mbappe, bu turnuvanın en iyi oyuncusu seçilecek” diye konuştu.

Neymar ve İngiltere’ye övgü

Turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya’nın yıldız oyuncusu Neymar’ın milli takımı bırakabileceği yönünde maç sonundaki sözlerini duygu yoğunluğuna bağlayan Ronaldo, şunları dedi: “Bence Neymar, maç sonrasında çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Böyle hissetmesi de çok normal. Ancak bu durumdan güçlenerek çıkacağından ve milli takım formasını giymeye devam edeceğinden eminim. Hala genç, 30 yaşında. Sonraki Dünya Kupası’nda da rahatlıkla oynayabilir.”

İngiltere’nin çeyrek finalde Fransa’ya 2-1 yenilerek elendiği karşılaşmayı da yorumlayan Ronaldo, “İngiltere, Fransa karşısında çok iyi bir futbol oynadı. Brezilya’nın başına gelen durumun benzerini, İngilizler de yaşadı. Sonuçta çok ufak farklılıklar skorun Fransa lehine sonuçlanmasını sağladı. İngiliz halkı, milli takımıyla gurur duymalı” dedi.